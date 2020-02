Kritik an Kandidaturplänen des Sundhäuser Bürgermeisters

Als „völlig irre“ hat Tino Gaßmann, Sprecher der Grünen im Kreis, den Vorstoß des Sundhäuser Bürgermeisters Christoph Kindervater (parteilos) bezeichnet. Der Ortschef will gegen Bodo Ramelow (Linke) antreten, um eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung zu verhindern.

Auch andere Kommunalpolitiker im Kreis haben mit Überraschung auf Kindervaters Ankündigung reagiert. „Hier geht es nicht um eine Casting Show, sondern um einen wichtigen demokratischen Vorgang“, kritisiert die Landtagsabgeordnete Cordula Eger (Linke) aus Herbsleben. „Ich bin unschlüssig, ob Herr Kindervater damit politische Ziele verfolgt oder ob hier überhöhtes Selbstwertgefühl kombiniert mit einem Überschuss Narzissmus vorliegt“, so Eger.

Thomas Kretschmer, langjähriger CDU-Kreisvorsitzender, findet Kindervaters Entscheidung mutig. Dennoch meint er, das setze dem mathematischen Geschachere um die Wahl die Krone auf.

Jonas Urbach, CDU-Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender seiner Partei, hält Kindervaters Kandidatur nicht für realistisch. „Ich finde es aber prinzipiell gut, wenn sich Menschen Gedanken um die Zukunft Thüringens machen“, sagt er.

Der FDP-Kreisvorsitzende Alexander Kappe findet Kindervaters Vorstoß gar „verwegen“. Er frage sich aber, welche Intension der Sundhäuser Bürgermeister habe.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Schütze aus Haussömmern wünscht Kindervater viel Glück und schließt nicht aus, dass die AfD-Landtagsfraktion sich mit ihm verständigt.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hirte hält das Ansinnen Kindervaters für nicht sehr erfolgversprechend und einen gemeinsamen Kandidaten von FDP, CDU und der AfD für ausgeschlossen. Er plädiert für einen Kandidaten aus CDU- oder FDP-Reihen, wenn die AfD einen eigenen Kandidaten aufstellt. Einen Namen nannte Hirte aber nicht.

Die Kritik sei erwartbar gewesen, so der 42-jährige ehrenamtliche Bürgermeister von Sundhausen. Er hatte am Samstagabend ein Schreiben an CDU, FDP und AfD geschickt, in dem er die Parteien bittet, ihn am Montag als Kandidat auf die Liste zu setzen. „Die Masse hat nicht links gewählt“, sagt er. Er mache das auch für seinen drei Jahre alten Sohn. „So eine Zukunft will ich ihm nicht hinterlassen.“