Künftig öfters Geschwindigkeitskontrollen in Grabe

Rasen, überholen, ausbremsen – die Ortsdurchfahrt von Grabe werde immer häufiger zur Gefahr für Fußgänger und Anwohner Dorfes. Ob beim normalen Fahren, beim Parken oder Ausfahren aus dem Grundstück: Quietschende Reifen und heulende Motoren sowie wild gestikulierende Autofahrer seien an der Tagesordnung, hat Ortsbürgermeister Karsten Lutze (CDU) beobachtet.

Die Beschwerden über die Raserei hätten sich in den vergangenen Monaten gehäuft. Er habe Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen, mit der Bitte, Geschwindigkeitsmessungen im Ort durchzuführen. Doch der mobile Mühlhäuser Blitzer darf nur an der Bundesstraße stehen, wenn die Standorte durch die Landespolizei eingemessen und genehmigt seien.

Laut Ortsbürgermeister Lutze weiß man jetzt beim Mühlhäuser Ordnungsamt von der Problematik. Und die Mitarbeiter der Verwaltung hätten sich auch schon mit der Landespolizei in Verbindung gesetzt. Weitere feste Geschwindigkeitsmesspunkte in den neuen Ortsteilen der Stadt sollen in Kürze entstehen.

Um eine etwas zügigere Lösung herbeizuführen, habe sich Lutze mit dem Kontaktbereichsbeamten der ehemaligen Gemeinde Weinbergen in Verbindung gesetzt. Polizist Thomas Haustein ist nach wie vor für die Dörfer Grabe, Bollstedt, Höngeda und Seebach zuständig. In dieser Woche gab es die erste Geschwindigkeitsmessung. Dabei hat man laut Haustein kleinere Verstöße feststellen können. Auch zwei Fahrzeuge hiesiger Pflegedienste waren zu schnell. Die Fahrerinnen hätten jeweils angegeben, unter Zeitdruck zu stehen und deshalb die Geschwindigkeit nicht eingehalten zu haben.

Laut Polizei wolle man in Grabe künftig öfter die Geschwindigkeit messen. Dafür kämen einige Messstellen im Ort in Betracht. Es ginge nicht darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen oder ihnen Punkte in Flensburg aufzudrücken. Vielmehr wolle man Präsenz zeigen und die Pkw und Lasterfahrer auf das Tempolimit im Ort hinweisen. Nicht nur zur Sicherheit der anderen, sondern auch zur eigenen, so heißt es von der Polizei.

Die Probleme gäbe es aber nicht nur in Grabe. Laut Thomas Haustein werde der Seebacher Stadtweg vor der Grundschule ebenfalls Schwerpunkt der künftigen Messungen.