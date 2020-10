Streetfood-Markt statt, wie 2019 zur Premiere, Streetfood-Festival. Der Unterschied mag marginal klingen, ist aber elementar.

Hatten die Organisatoren vom Verein „Zurück in die Mitte“ – kurz Zim – 2019 mehrere Wochen Zeit, das Ereignis vorzubereiten, sind es für den Markt im Corona-Jahr wenige Tage. Er wird von Freitag bis Sonntag auf dem Untermarkt stattfinden.

„Erst am Sonntag stand fest, dass ‘Bigfood-BBQ and Friends’ tatsächlich zu uns kommen können“, sagt Zim-Vereinsvorsitzender Jan Riemann. Die Firma aus Schwalmstadt bringt etwa 15 Stände mit – etwa halb so viele wie letztes Jahr, als die Besucherzahl anhand der verkauften Essensportionen auf gut 20.000 geschätzt wurde. Dieses Jahr wären die Organisatoren mit der Hälfte der Gäste zufrieden. „Doch auch diesmal wird man sich einmal um die ganze Welt schlemmen können“, meint Riemann.

Wenngleich die endgültige Zusage erst am Wochenende erfolgt ist: „Wir vom Verein und auch die Stadt Mühlhausen waren alle auf Standby, das Hygienekonzept, das sich anlehnt an die Konzepte von Öko-Markt und Herbstmarkt, war schon beim Landratsamt eingereicht. Auch erste Absprachen zum Aufbau des Marktes hatte es schon gegeben“, so Riemann.

Wie bei den beiden jüngsten Märkten 2020 wird die Zahl der Gäste reguliert, sie können den Streetfood-Markt nur von der Nordseite der Divi-Blasii-Kirche betreten. Die lange Schlange Wartender vor Augen, die sich Samstag am Einlass zum Herbstmarkt gebildet hat, mahnt Riemann zur Geduld.

Trotz Corona-Restriktionen wird es Musik geben – allerdings nicht in dem Umfang eines Festivals, sondern als Begleitprogramm. DJ Thomas Köhler wird auflegen, für Samstag wird die Band „Just Brill“ aus Weimar erwartet, für Freitag ist „Tina unplugged“ angekündigt.

Der 2. Streetfood-Markt ist geöffnet am Freitag, 9. Oktober, von 15 bis 22 Uhr, am Samstag, 10. Oktober, 12 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 11. Oktober, 12 bis 19 Uhr.