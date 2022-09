Kulturnadel an Mühlhäuserin verliehen

Mühlhausen/Erfurt. Unter den zehn Preisträgern war auch eine Frau aus Mühlhausen. Sie wurde am Dienstag in Erfurt geehrt.

Heike Fritzlar aus Mühlhausen hat am Dienstag, 13. September, die Kulturnadel des Freistaates Thüringen verliehen bekommen. Wie es in einer Mitteilung der Thüringer Staatskanzlei heißt, wurde die Nadel an sie und neun weitere Preisträger in einer Festveranstaltung im Kaisersaal in Erfurt übergeben. Die mit jeweils 750 Euro dotierten Kulturnadeln werden an Menschen vergeben, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement im Kulturbereich ausgezeichnet haben.