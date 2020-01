Kulturverein Stadtmauerturm wird 20 Jahre alt

Der Kulturverein Stadtmauerturm blickt in diesem Jahr auf sein 20-jähriges Bestehen zurück. „Das muss gefeiert werden“, sagt der Vorsitzende Jürgen Tappert. Es soll eine Ausstellung geben zur Geschichte des Vereins. Weitere Pläne für das Jubiläumsjahr werden beim nächsten Treffen festgezurrt.

Am Anfang standen einige Bad Langensalzaer, die sich kulturell und politisch engagierten. „Damals konnten wir nicht ahnen, was sich daraus entwickeln wird“, erinnert sich Tappert. „Wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben“, ist er überzeugt.

Der Verein kann inzwischen verweisen auf viele Konzerte, Stadtführungen zur jüdischen Geschichte und Projekte wie 2019 „Aktiv mit Medien“, bei dem Senioren an die Nutzung von Handys herangeführt wurden. Zu den größten Verdiensten des Vereins gehört der Erhalt des Bootscamps Mirow in Mecklenburg-Vorpommern, wo unter anderem Ferienfreizeiten angeboten werden.

Das Bootscamp prägt bis heute Generationen. 2003 hatte der Kulturverein das Areal am Zethner See übernommen, wo 1963 erstmals Schüler und Lehrer von Bad Langensalzas POS 1 ihre Ferien verbracht hatten. Jedes Jahr leistet der Verein mit seinen Unterstützern Hunderte von Arbeitsstunden, um das Lager für die Saison zu rüsten und vor Verschleiß zu schützen. Auch die Kosten wie die Grundsteuer und die nötigen Wasserproben übernimmt der Verein. „Deshalb sind wir auf Spenden angewiesen“, so Tappert.

18 Mitglieder hat der Verein, aber mehr als 50 Helfer. „Bei uns zählt die Arbeit – und nicht die Sprüche“, freut sich Tappert, dass sich immer wieder Bad Langensalzaer für den Verein engagieren. Ab diesem Jahr sollen verstärkt Jugendliche bei den Arbeitseinsätzen eingebunden werden. „Wir wollen sie heranführen, damit die Tradition erhalten werden kann“, erklärt Tappert.

Der 59-Jährige ist seit der Gründung des Vereins der Vorsitzende. Und er will das Amt noch lange ausüben. Denn jeder im Verein habe seinen Part. Hartmut Rosinger und Mary Fischer zum Beispiel seien für die Geschichtsprojekte zuständig. „So haben wir im Verein eine gute Mischung“, ist Tappert überzeugt. Er ist schon gespannt, welche neuen Ideen in diesem Jahr entstehen.