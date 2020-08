Kundgebung in Mühlhausen für Frieden

Anlässlich des Weltfriedenstages ruft Tobias Krüger, Pfarrer an der Petrikirche Mühlhausen, zu einer Kundgebung auf dem Steinweg auf. Am Dienstag, 1. September, 17 Uhr wolle man sich in Höhe der Stufen zum Südportal der Marienkirche versammeln. Anlässlich fortwährender bewaffneter Konflikte weltweit und der zunehmenden Spannungen in der Gesellschaft soll die Versammlung ein Bekenntnis zu Frieden und Gewaltlosigkeit sein. Es soll Musik und verschiedene Redebeiträge geben.