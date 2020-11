Kunsthof Friedrichsrode holt Konzerte nach

„Stellmäcke & Müller“ holen im Januar ihr Konzert in Friedrichsrode nach.

Der Kunsthof Friedrichsrode hat Nachholtermine für die beiden im November abgesagten Konzert festgelegt. Das Musiker- und Kabarettistenduo Stellmäcke & Müller tritt am Samstag, 2. Januar 2021, um 20 Uhr mit seinem Programm „Hinterm Mond“ im Kuhstall des Kunsthofs auf. Der ursprüngliche Termin war Samstag, 14. November.

Die Musikgruppe Lüül & Band, die eigentlich am Samstag, 28. November auftreten sollte, ist nun am Samstag, 20. Februar 2021, um 20 Uhr zu sehen.

Tickets können per Telefon: 036338 / 60 170 oder per E-Mail: info@kunsthof-friedrichsrode.de vorbestellt werden. Ausgabe und Bezahlungen erfolgen an der Abendkasse. Alle, die für die ursprünglichen Termine Karten vorbestellt haben, werden gebeten, erneut Tickets zu buchen.