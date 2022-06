Kurs in Mühlhausen: Tablet einrichten und bedienen

Mühlhausen. Einen Kurs zum Einrichten und Bedienen von Tablets bietet die Volkshochschule in Mühlhausen.

Am Dienstag, 28. Juni, 18.15 Uhr, bietet die Volkshochschule in Mühlhausen in der Meißnersgasse 1b eine Kleingruppenschulung für maximal vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Thema Tablet. Eine Kursleiterin hilft beim Einrichten und Bedienen des Gerätes und erläutert, wie vielseitig und hilfreich diese Technik sein kann, heißt es in einer Mitteilung. Auskünfte zum Angebot gibt es unter Telefon 03601/812691.