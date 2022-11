Kurzes Wintervergnügen im Unstrut-Hainich-Kreis

Kaisershagen. In den Dörfern des Unstrut-Hainich-Kreises liegt der erste Schnee des Winters 2022/23 – aber nicht mehr lange.

Die Dörfer im Unstrut-Hainich-Kreis haben am Wochenende den ersten Schnee des Winters 2022/23 abbekommen. Bereits in der Nacht zu Samstag wurde die Landschaft zwischen Dün und Hainich weiß überzuckert. In der Nacht zum Montag legte Frau Holle dann noch einmal nach. Wie hier in Kaisershagen, mit einem Blick von der Drohne auf den Anger und die Dorfkirche Sankt Gotthardi, lagen am Vormittag überall noch immer ein paar Zentimeter Schnee. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus. Eine Schneeballschlacht war aber drin. Es dürfte ein kurzes Wintervergnügen werden. Für diese Woche sind tagsüber wieder Temperaturen deutlich oberhalb des Gefrierpunktes angekündigt.