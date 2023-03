Kurznachrichten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis: Radfahren, Wandern und eine interessante Führung

Der Veranstaltungskalender ist voll. Das ist in den kommenden Tagen im Unstrut-Hainich-Kreis geplant.

Radtour durch den Unstrut-Hainich-Kreis

Zu einer Radtour laden der Radfahrerstammtisch und der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) am Samstag, 1. April, um 10 Uhr ein. Gemeinsamer Start ist am Bahnhof in Mühlhausen. Die Fahrradtour führt nach Volkenroda, über Schlotheim und Altengottern und auf dem Unstrutradweg schließlich zurück nach Mühlhausen. Insgesamt fahren die Radler 55 Kilometer.

Wanderung um die Ohratalsperre

Zu einer Wanderung um die Ohratalsperre lädt der Hainich-Rennstieg-Verein am Samstag, 1. April, ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz an der Stadtmauer am Ortsende von Luisental Richtung Oberhof. Ansprechpartner ist Wolfgang Harder unter der Telefonnummer: 036924 / 30696.

Führung durch das Zementwerk Deuna

Zu einer Führung durch das Zementwerk in Deuna lädt der Verein Urania am Dienstag, 4. April, um 12 Uhr ein. Treffpunkt ist am Haupteingang des Werkes. Über die Anlage führt der Werksleiter selbst. Für den Transport über das Gelände stellt die Firma einen Bus. Interessierte können sich unter der Telefonnummer: 03605 / 546151 anmelden.

Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern trifft sich

Die Selbsthilfegruppe der verwaisten Eltern möchte zur Osterandacht einladen. Die Andacht ist am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr im Liborius Wagner-Haus in der kleinen Waidstraße 3 in Mühlhausen geplant. Eingeladen sind sowohl Betroffene als auch Interessierte. Nähere Informationen gibt Andrea Pietschmann unter der Telefonnummer: 036076 / 51442.