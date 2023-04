Kurznachrichten aus Mühlhausen und Umgebung: Musikalischer Höhepunkt und zwei Wanderungen im Unstrut-Hainich-Kreis

Stadtorganist Danny Ph. Wilke spielt zum Auftakt der Mühlhäuser Marienkonzerte wieder an der Sauerorgel in der Marienkirche. (Archivbild)

Im Unstrut-Hainich-Kreis werden die Mühlhäuser Marienkonzerte eröffnet. Außerdem locken Wanderungen zum Haynberg und am Grünen Band um Katharinenberg.

Mühlhäuser Marienkonzerte werden eröffnet

Die Mühlhäuser Marienkonzerte, die seit 15 Jahren das kulturelle Leben der Bachstadt Mühlhausen prägen, beginnen am Samstag, 6. Mai. Ab 20 Uhr moderiert und spielt Stadtorganist Denny Ph. Wilke das Eröffnungskonzert an der Sauer-Orgel. Er informiert unter anderem darüber, wie man ein Musikstück zum Klingen bringt. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Hainich-Rennstieg-Verein startet zum Haynberg

Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt am Samstag, 29. April, zu einer Wanderung im Landkreis Gotha ein. Von Friedrichswerth geht es durch das Nessetal über den Haynberg. Die 15 Kilometer lange Tour ist mittelschwer. Start: um 10 Uhr in Friedrichswerth am Schloss, Haackstraße 1. Nähere Infos bei Wanderführer Gerd Betzold, Telefon: 036028/ 36031.

Grenzwanderung am Grünen Band

Die Stiftung Naturschutz Thüringen bietet am Freitag, 28. April, von 10 bis 14 Uhr eine Grenzwanderung unter dem Motto „Grenzgeschichte(n) und Naturerleben um Katharinenberg“ an. Treffpunkt ist an der Kirchenruine Katharinenberg, Im Gut 27. Teilnehmer können mit Gebietsbetreuer Stefan Sander das Grüne Band entdecken.