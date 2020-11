Kutzleben tritt Dorfregion Nordost bei

Die Gemeinde Kutzleben tritt mit ihrem Ortsteil Lützensömmern der Dorfregion Nordost in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt bei. Der Beschluss wurde am Mittwochabend einstimmig gefasst: mit siebenmal Ja. Bürgermeisterin Janine Schäfer (CDU) verspricht sich von dem Verbund viel: „Manches ist schwierig zu lösen, wenn man Einzelkämpfer ist.“

Bisher profitierten einzelne Gemeinden vom Fördertopf der klassischen Dorferneuerung. Doch laut VG-Vorsitzendem Thomas Frey förderte die Europäische Union nun zunehmend Regionen. So wurde in der VG schon die Seltenrain-Region gegründet, zu der sich sieben Dörfer zusammengeschlossen haben und bereits Projekte mit Fördergeld umsetzen.

Die Dorfregion Nordost soll nun die zweite sein – mit fünf Mitgliedskommunen. Hornsömmern und Haussömmern haben dem Beitritt laut Frey schon zugestimmt. In Mittelsömmern steht der Beschluss dazu am Freitag auf der Tagesordnung. Dann steht noch das Votum in Ballhausen aus.

In einem zweiten Schritt soll dann ein Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) geschrieben werden, an dem Vertreter aller Gemeinden beteiligt sind. „Mit dem Startschuss wäre dann 2022 zu rechnen“, sagt Frey.