Ladestation am Landgasthof

Besitzer eines E-Autos können ihr Gefährt ab sofort auch am Landgasthof Alter Bahnhof bei Heyerode aufladen. Die Diakonie Doppelpunkt als Betreiber des Gasthofs kooperierte mit den Stadtwerken Mühlhausen, um eine Ladebox zu installieren. „Viele Nachfragen dazu hatten wir bisher ehrlich gesagt noch nicht. Wir sehen es als zusätzlichen Service für unsere Restaurant- und Übernachtungsgäste. Wir werden die Ladestation in den verschiedenen Buchungsportalen im Internet als Option mit angeben und erhoffen uns dadurch Zulauf“, sagte Bernd Montag, Fachbereichsleiter der Diakonie Doppelpunkt, bei der Einweihung der Ladebox am Dienstag. An der Ladebox kann ein Fahrzeug geladen werden, die Box ist Tag und Nacht zugänglich. Eine Ladung kostet pauschal acht Euro. Die notwendige Ladekarte kann im Gasthof abgeholt werden. Schon seit Längerem können am Gasthof Elektro-Fahrräder aufgeladen werden.

Die Ladebox wird in der Region von den Stadtwerken Mühlhausen vertrieben. Diese ist nicht so groß wie eine öffentliche Ladestation. Das platzsparende Gerät soll es auch Privatleuten erlauben, ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug zu Hause aufzuladen. Im November wurde durch die Stadtwerke am Ökumenischen-Hainich-Klinikum eine Ladesäule eingerichtet. Für das kommende Jahr sind weitere Tanksäulen und Ladeboxen geplant, teilen die Stadtwerke mit.