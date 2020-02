Geld für die umfassende Sanierung der Novalis-Regelschule in Bad Tennstedt hat das Land jetzt zugesagt.

Land fördert Sanierung von zwei Schulen

Für zwei große Schul-Investitionen im Unstrut-Hainich-Kreis hat das Land jetzt Mittel zugesagt. Für die umfassende barrierefreie Sanierung der Novalis-Regelschule in Bad Tennstedt stünden für das laufende Jahr 2,86 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Für die grundhafte Erneuerung der Heizung und Sanitäranlagen in der bereits sanierten Grund- und Regelschule Forstberg in Mühlhausen gebe es 640.000 Euro.

Das Geld stamme aus der Schulbauförderung, teilte das Infrastrukturministerium mit. Für die Forstbergschule sind im Etat-Entwurf des Landkreises für dieses Jahr – er soll Anfang März beschlossen werden – 670.000 Euro Investitionen vorgesehen. Weitere 286.000 Euro sollen per Verpflichtung für nächstes Jahr fest gebunden werden.

Die Bad Tennstedter Regelschule steht dagegen dieses Jahr bisher nur mit 214.000 Euro im Plan. Damit soll laut Erläuterung die Fachplanung für die Komplettsanierung finanziert werden. Der Bau selbst soll im Jahr 2021 per Verpflichtungsermächtigung mit drei Millionen Euro starten, 2022 soll nochmals eine gute Million verbaut werden.

Um die Mittel aus dem Landestopf seien 30 Projekte aus den Kreisen und kreisfreien Städten angemeldet worden, von denen laut Ministerium 14 berücksichtigt wurden.