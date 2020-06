Die Elektrobusse von Salza-Tours gehören schon seit 2016 zum Stadtbild in Bad Langensalza.

Land fördert Studie zu Wasserstoff

Können im Unstrut-Hainich-Kreis künftig wasserstoffgetriebene Busse fahren? Das soll eine Machbarkeitsstudie klären. Das Thüringer Umweltministerium fördert diese Studie mit knapp 20.000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Geld gehe an die Regionalbusgesellschaft.

Dabei gehe es um Wasserstoff, der per Sonnen- und Windkraft aus Wasser gewonnen würde und dann in Brennstoffzellen für Strom zum Antrieb der Fahrzeuge sorgt. Damit könne der regionale Nahverkehr in Thüringen „zum Vorreiter der Verkehrswende werden“, wird Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) zitiert.

Die Studie zum Einsatz von E-Bussen mit Wasserstoffbrennstoffzellen laufe bis Jahresende und soll geeignete Strecken und den Bedarf an Tank-Infrastruktur ermitteln. Das Ministerium fördere auch die Umstellung von Fahrzeugen in der Pilotphase.

Bad Langensalza war 2016 mit zwei Elektrobussen von Salza-Tours im Stadtverkehr Vorreiter in Thüringen. Ein dritter ist seit gut einem halben Jahr auf Überlandlinien unterwegs. Städte wie Bad Salzungen, Eisenach und Nordhausen wollen bald Elektrobusse einsetzen, in Jena fahren seit Ende 2019 drei Fahrzeuge, teilte das Ministerium mit. Allerdings werden auch sie mit Strom aus Speicherbatterien angetrieben.