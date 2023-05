Landesjugendchor tritt in Mühlhausen auf

Mühlhausen. Die Musikerinnen und Musiker des Landesjugendchors treibt die Liebe zum Singen an. Nun kommen sie mit dem Konzert „Ewigkeit – ein Jegliches hat seine Zeit“ nach Mühlhausen.

Mit dem Konzert unter dem Titel „Ewigkeit – ein Jegliches hat seine Zeit“ kommt der Thüringer Landesjugendchor am Samstag, 20. Mai, nach Mühlhausen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Divi-Blasii-Kirche.

Für die künstlerische Leiterin Franziska Kuba wird es eines der letzten Konzerte. Denn sie übergibt an Nikolaas Schmeer, der ein neues Chor-Kapitel aufschlagen soll. Der Landesjugendchor kann in diesem Jahr auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Verglichen mit anderen Bundesländern hat Thüringen damit eine junge Geschichte. Die Musikerinnen und Musiker treibt die Liebe zum Singen an.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.