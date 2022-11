Landesmeisterschaft der Spielmannszüge kommt nach Mühlhausen

Spielmannszüge gehören nicht nur zur Kirmes zum Stadtbild in Mühlhausen. Der Spielmannszug Sachsensiedlung will jetzt die Landesmeisterschaften ausrichten.

Mühlhausen. Ein Mühlhäuser Spielmannzug hat sich erfolgreich um die Ausrichtung des Musik-Kontests beim Thüringer Turnverband beworben.

Der Mühlhäuser Spielmannszug Sachsensiedlung ist Ausrichter der Landesmeisterschaften der Spielleute im Jahr 2025. Die Bewerbung des Vereins beim Thüringer Turnverband war erfolgreich.

In zweieinhalb Jahren soll der Wettbewerb, der offiziell Musik-Kontest heißt, in Mühlhausen stattfinden. Nun beginnen die Vorbereitungen für die Veranstaltung, bei der neben rund 15 Musikgruppen mit 350 Aktiven auch etwa 500 Zuschauer erwartet werden, wie Vereinsvorsitzender Michael Hohmann sagte.

Spielmanns- und Fanfarenzüge, Schalmeienkapellen und Trommlergruppen werden sich einen ganzen Tag lang musikalisch miteinander messen. Dabei wird es Show- und Marschwettbewerbe und natürlich auch ein Rahmenprogramm geben.

Jedes Jahr ist ein anderer Verein Organisator der Thüringer Landesmeisterschaften. Im vergangenen Jahr hatten sich die Mitglieder des Spielmannszuges Sachsensiedlung mit breiter Mehrheit für die Bewerbung ausgesprochen.

„Sachsensiedlung“ ist selbst oft auf dem Siegertreppchen

An einem Konzept wird derzeit gearbeitet, so Michael Hohmann. Danach kommt der Sportplatz in der Sachsensiedlung als Austragungsort für den ganztägigen Wettbewerb in Betracht. Auch die Suche nach Partnern hat inzwischen begonnen. Gespräche mit Kreis und Stadt sollen geführt werden, um Möglichkeiten der Unterstützung auszuloten. Zudem wird um private Sponsoren geworben.

Der Spielmannszug Sachsensiedlung kehrt selbst regelmäßig mit einem Pokal von den jährlichen Landesmeisterschaften zurück – zuletzt im Sommer dieses Jahres aus Rüdersdorf. Hier wurden die Erwachsenen Vize-Landesmeister und der Nachwuchs Landesmeister. Bis zu 20 Übungsleiter hat der Spielmannszug bei insgesamt rund 115 Mitgliedern. Knapp die Hälfte sind Kinder.