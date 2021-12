Landrat Zanker zum Schullandheim Mühlhausen: Derzeit wollen wir nicht verkaufen

Mühlhausen. Die Gespräche zwischen Stadt und Kreis zum Schullandheim Waldschlösschen beginnen diese Woche. Was sagt der Eigentümer zum jüngsten Beschluss des Mühlhäuser Stadtrats?

Noch diese Woche soll es ein Gespräch zwischen Landrat Harald Zanker (SPD) und Mühlhausens Rathausspitze geben. Das sagte Zanker am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Mühlhäuser Stadtrat hatte letzte Woche Mittwoch beschlossen, dass sich die Stadt Mühlhausen an der Rettung des Schullandheims Waldschlösschen beteiligen soll.

Das Schullandheim gehört dem Kreis und kann wegen großer Baumängel seit 2019 nicht genutzt werden. Weil die Kosten für die Sanierung zuletzt in die Höhe schossen und mit den gewährten Fördermitteln von 2,7 Millionen Euro und einem Eigenanteil des Kreises von 300.000 Euro nicht mehr zu bezahlen waren, spielt das Projekt im Haushaltsplan 2022 keine Rolle. Den will der Kreistag auf seiner Sitzung am 20. Dezember diskutieren.

Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) hatte auf der Ratssitzung seinen Finanzierungsvorschlag vorgestellt. Seine Idee: Die Stadt möge drei Jahre nacheinander jeweils 200.000 Euro für die Sanierung zuschießen. Der Kreis stockt seinen Eigenanteil von 300.000 auf 600.000 Euro auf, zu den 2,7 Millionen Euro Fördermitteln kommen noch 500.000 aus dem Förderprogramm Klima-Invest; das Land müsste noch einmal 600.000 Euro zuschießen, für die benötigte Summe von 5 Millionen Euro. Darüber wurde allerdings nicht abgestimmt.

Bis Herbst 2022 müsste Umbau und Sanierung abgeschlossen sein

Einig war man sich im Rat, dass sich die Stadt in die Rettung des Schullandheims einbringen wolle, weil es sich größtenteils auf dem Boden der Stadt befindet und man Interesse daran haben müsse, junge Leute in die Stadt zu holen.

Bis zum 20. Dezember soll er nun die Abgeordneten informieren, so der Beschluss des Rates. Die Zeit drängt: Bis Herbst 2024 müssen Umbau und Sanierung abgeschlossen und die Fördermittel abgerechnet sein.

Zanker hält es – wie auch Bruns – für unwahrscheinlich, dass bei einem Eigentümerwechsel noch auf Fördermittel gesetzt werden kann. „Das geht nur, wenn man ohne Fördermittel bauen will.“ Der Stil der Diskussion im Stadtrat an sich habe ihn „enttäuscht“; es sei bewusst mit Unwahrheiten gearbeitet worden.

Zudem sei auf der Ratssitzung nicht deutlich geworden, was eigentlich die Zielrichtung ist. „Ich habe das Gefühl, es geht nur noch darum, wie man am schnellsten ans Schullandheim kommt. Wenn das Ansinnen der Stadt Mühlhausen wirklich ernst gemeint ist und man das Schullandheim gemeinsam mit uns sanieren will, können wir uns unterhalten, wie wir zusammen vorgehen“, so Zanker.

Verkauf des Waldschlösschens auf Kreistag nicht gänzlich ausgeschlossen

Nach dem Beschluss des Kreistags vom November beschäftigen sich derzeit verschiedene Ausschüsse des Kreistags mit dem Thema Sanierung und Umbau des Schullandheims. Die Ergebnisse der Treffen wolle Zanker abwarten und dann ins Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden gehen, ehe er das Thema danach erneut auf die Tagesordnung einer Kreistagssitzung nehmen will.

Am Dienstagmittag schloss er eine – von der Verwaltung eingebrachte – Beschlussvorlage zum Verkauf des Waldschlösschens für die nächste Kreistagssitzung am 20. Dezember aus. Allerdings nicht gänzlich. „Falls sich der Kreistag dazu entscheidet, müssen die Verkaufskriterien ganz klar fixiert werden.“