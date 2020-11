Sebastian Schulze, Bauleiter Stefan Banse, René Braun, Herbert Sperlich und Timo Herold von der Firma LGM setzten am Dienstagnachmittag den letzten Baum auf dem Freibadgelände am Schwanenteich.

Mühlhausen. Die Gestaltung des Freibades am Schwanenteich ist das größte Projekt für den Mühlhäuser Landschaftsbau-Betrieb in diesem Jahr.

Landschaftsbauer beenden Gestaltung am Mühlhäuser Freibad

Der letzte Baum wurde am Dienstagnachmittag gepflanzt; damit ist das Projekt Freibadbau und Grünflächengestaltung am Mühlhäuser Schwanenteich offiziell beendet. Die LGM Landschaftsbaugesellschaft Mühlhausen zieht eine positive Bilanz nach Abschluss ihres größten Projektes in diesem Jahr.