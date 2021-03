Lange Spaziergänge, Picknick und eine Hochzeit im Sonnenschein

Katrin und Heiko Eichholz, hier mit Ella, Lina und Matteo, gaben sich am ersten Frühlingstag das Ja-Wort. Oldtimer-Chauffeur Helmut Peterseim hatte seinen Tatra auf Hochglanz poliert.

Unstrut-Hainich-Kreis. Auf ganz unterschiedliche Weise startete der Unstrut-Hainich-Kreis in den Frühling.

Schöner hätte der Start in den Frühling für Katrin und Heiko Eichholz nicht sein können. Das Paar, er Bad Langensalzaer, sie aus Mühlhausen, gab sich am Samstagmittag im Friederikenschlösschen der Kurstadt das Ja-Wort. „Wir haben unsere geplante Hochzeit im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben“, sagt die Braut, und fügt an: „Aber wie lange sollen wir noch warten?”