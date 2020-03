Langensalza: 300 Meter Zaun für Krötenwanderung am Böhmen

Knapp 300 Meter Krötenzaun wurden am Samstag vom Ortsverband Bad Langensalza des BUND – des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland – am Böhmen aufgebaut. Andreas Wirth und Elka Komitova freuten sich über viele engagierte Helfer an der viel befahrenen Straße zwischen Thamsbrück und Bad Langensalza. Besonders Elka Komitova zeigte sich begeistert, dass es zu der Aktion so viele Helfer waren, von denen einige zum ersten Mal dabei waren. Die Krötenzäune sollen die im Frühjahr wandernden Amphibien daran hindern, die Straße zu queren, wo sie Gefahr laufen, überfahren zu werden.

In kurzen Abständen kamen an den Zäunen Eimer in den Waldboden, in die die Kröten bei der Suche nach einem Weg zum Laichgewässer hineinfallen sollen. Von dort werden sie jeden Morgen von Mitgliedern des BUND eingesammelt und über die Straße zu den Laichplätzen in den Böhmenteichen gebracht.

Etwa acht Wochen dauert die Zeit der Wanderschaft zu den Laichplätzen, sagt Elka Komitova. Wann sie beginnt, das sein abhängig vom Wetter, passiere in der Regel dann, wenn es bereits einige frostfreie Nächte gegeben habe und nicht zu trocken sei, so Andreas Wirth.

Die meisten Amphibienarten seien nur zu Fortpflanzungszeiten im Wasser und befinden sich den Rest des Jahres im Wald, weiß Komitova. Diese Wanderungen zu den Laichplätzen passieren zumeist nachts in den Monaten März und April. Der Appell gehe in dieser Zeit an alle Autofahrer, auf diesen Straßen in dieser Zeit besonders vorsichtig zu fahren.

Die Aktion an den Böhmenteichen wird nach Aussage von Komitova seit 25 Jahren durchgeführt. Ein weiterer Schutzzaun werde von der Bad Langensalzaer Gruppe des BUND im Ortsteil Ufhoven, am Kreisverkehr der Bundesstraße 84, aufgebaut und betreut.