Langensalzas Fischereiverein kämpft um Pachtvertrag für dritten Böhmenteich

Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) will Bad Langensalzas Fischereiverein im Kampf für den dritten Böhmenteich unterstützen. Er hat versprochen, sich in einem Schreiben an das Landwirtschaftsministerium für die Angler einzusetzen. „Ich stehe zu meinem Wort“, sagt Reinz.

Der Fischereiverein will den dritten Böhmenteich pachten. Die Mitglieder pflegen das Areal schon seit Jahren – obwohl sie das eigentlich nicht dürfen. Denn der Teich wurde einst als Ausgleichsmaßnahme für Bad Langensalzas Ortsumgehungsstraße angelegt und gehört damit dem Bund. Die Abteilung Region Nord des Landesamts für Bau und Verkehr (TLBV), das unter dem Dach des Infrastruktur-Ministeriums steht, ist zuständig für die Pflege. Diese hatte die Behörde aber vernachlässigt. Der Fischereiverein griff daher mehrfach ein. Die Mitglieder befreiten das Gebiet von Müll und Riesenbärenklau. 2019 bewahrten sie den dritten Teich 2019 nach langer Hitze sogar vor dem Kippen. Bürgermeister Reinz meint, dass auch die Stadt profitiere, wenn die Angler den dritten Böhmenteich übernehmen. Denn dasAreal ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Das Infrastruktur-Ministerium aber schließt die Nutzung des dritten Teichs als Angelgewässer weiter aus. Denn das Biotop soll sich ungestört entwickeln. Einem Sprecher zufolge war das TLBV in diesem Jahr bereits am Teich im Einsatz, ein weiterer ist jetzt im Herbst geplant. Laut Ministerium sehe auch die Obere Naturschutzbehörde kein Problem, wenn der Wasserstand absinkt – selbst wenn der Teich kurze Zeit austrocknet. Das jedoch stößt beim Fischereiverein auf Kritik, weil Fische in dem Gewässer leben. „Wenn es um Rehe ginge, die sterben, gäbe es einen Aufschrei“, sagt der Vorsitzende Christian Schneider. Der Verein will weiter um den Pachtvertrag kämpfen . Experten wie Thomas Werneburg, Fachbereichsleiter im Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, machen ihm Hoffnung. Er stellte das Ziel der ungestörten Teichentwicklung schon mehrfach infrage.