Langjähriger Förderer zu Gast in Großengottern – Objekt kann weiter saniert werden

Großengottern. Sparkasse unterstützt den Verein Spittel über viele Jahre hinweg. Die Spende für historischen Brunnen wurde am Donnerstag überreicht.

Im Jahr 2012 gründete sich der Förderverein Spittel in Großengottern. Bürger schlossen sich zusammen, um den sogenannten „Spittel“ vor dem Verfall zu bewahren und die Objekte für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Das Gebäude des ehemaligen Hospitals St. Andreas mit Kirche, Krankenhäuschen und Schuppen sollte denkmalschutzgerecht saniert werden. Im selben Jahr wie die Vereinsgründung, bezog auch die Sparkasse Unstrut-Hainich ihr neues Domizil in der Langensalzaer Straße.

„Da sich unsere Geschäftsstelle in direkter Nachbarschaft befindet, konnten unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort praktisch miterleben, wie das Spittel wieder zum Leben erwachte“, freut sich Christian Blechschmidt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Unstrut-Hainich. Am Donnerstag übergab Blechschmidt eine Spende in Höhe von 1500 Euro zur Herstellung und Montage eines Gitters für den historischen Brunnen auf dem Gelände.

Sichtbare Spuren im Ensemble hinterlassen

„Seit 2014 ist unsere Sparkasse Partner des Fördervereins und hat die Arbeiten am Spittel mit nunmehr sieben Spendenzahlungen im Gesamtwert von 17.000 Euro unterstützt. Mehrere Projekte, unter anderem die Aufarbeitung und Instandsetzung des historischen Torbogens konnten damit umgesetzt werden. Wir freuen uns sehr über die sichtbaren Spuren, die wir mit unserem Engagement im Spittel-Ensemble hinterlassen haben“, so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse.

Veronika Klein, Vorsitzende des Fördervereins Spittel, nahm die Spende dankbar entgegen. Sie wisse noch sehr gut, wie schwierig es war und ist, die benötigten Gelder für die umfangreichen Arbeiten zusammenzubekommen.

Bei der aktuell ausgereichten Spende handelt es sich um Mittel aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens. Die Kunden der Sparkasse Unstrut-Hainich haben durch den Kauf von PS-Losen die Spende ermöglicht. Denn vom Lospreis von 6 Euro fließt 1,20 Euro als monatlicher Einsatz in den Lotterietopf. Ein Teil dieses Loseinsatzes wird dann als PS-Zweckertrag für gemeinnützige Zwecke gestellt.

Institutionen und Vereine, deren Wirkung auf Gemeinnützigkeit ausgerichtet ist, können sich den Antrag für eine finanzielle Förderung direkt im Internet unter www.spk-uh.de/foerderengagement herunterladen.