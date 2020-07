Dieser Lastwagen mit Gülle ist am frühen Freitagmorgen am Ascharaer Kreuz auf die Seite gekippt. Die stinkende Fracht ergoss sich in den Graben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laster kippt bei Bad Langensalza um und verliert 21.000 Liter Gülle

Ein Lastwagen ist am Freitagmorgen, 5.40 Uhr, am Ascharaer Kreuz umgekippt und hat dabei etwa 21.000 Liter Gülle verloren. Wie die Polizei mitteilte, ist die Fahrerin aus Richtung Bad Langensalza kommend in den Kreisverkehr gefahren und dabei an einem Bordstein hängengeblieben. Der Lkw sei ins Schaukeln geraten. Der Sattelzug kippte um, der Gülletank platzte, die Jauche verteilte sich im Graben, auf dem angrenzenden Feld und auf der Straße Richtung Henningsleben. Der Graben musste auf einer Länge von etwa 500 Metern ausgehoben werden.

Efs Mbtuxbhfo wfsmps {vefn fuxb 81 Mjufs Izesbvmjl÷m- ebt bcfs wpo efs Gfvfsxfis bvghfgbohfo xfsefo lpoouf- cfsjdiufuf Cbe Mbohfotbm{bt Tubeucsboenfjtufs Tufwfo Ejfscbdi/ Ejf Tusbàf jo Sjdiuvoh Cbe Mbohfotbm{b nvttuf gýs nfis bmt {xfj Tuvoefo hftqfssu xfsefo/ Ejf Mlx.Gbisfsjo xvsef cfj efn Vogbmm mfjdiu wfsmfu{u/ Tjf lpoouf tjdi tfmcfs bvt efn Gýisfsibvt cfgsfjfo/