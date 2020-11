Normalerweise ziehen zum Martinstag viele Kinder im Landkreis mit Laternen durch die Städte und Dörfer, singen Martinslieder, gehen zu einer Andacht oder einem kleinen Gottesdienst in die Kirche, tanzen um ein Lagerfeuer und teilen Martinshörnchen. Dieses Jahr aber ist alles anders.

Durch die Corona-Bestimmungen sind Umzüge nicht erlaubt, Kirchen dürfen ihre Türen nur unter strengen Hygienevorschriften öffnen und dann auch nur für wenige Menschen. Trotzdem wolle man den Martinstag nicht einfach ausfallen lassen, sagt Andreas Piontek, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen. Im Unstrut-Hainich-Kreis wird der Martinstag am 11. November begangen. Dem Gedenktag des Heiligen Martin von Tours und dem Tauftag von Martin Lutter. „Deshalb können wir St. Martin auch nicht einfach in Corona-freie Zeiten verschieben“, sagt Piontek.

Kleiner Umzug mit Martinsreiter in Niederdorla

So haben sich viele Kirchengemeinden und auch Kindergärten etwas Eigenes einfallen lassen, um vor allem den Gedanken des Teilens wenigstens im Kleinen hervorzuheben. „In diesen Zeiten ist es wichtig, diese schwierige Situation gemeinsam zu tragen und Trauer, Angst und Unsicherheit zu teilen. Dann wird es leichter“, sagt Piontek.

Damit der Martinstag für die Kinder des St. Johannes Kindergartens in Niederdorla trotz der Einschränkungen ein besonderer wird, haben sich die Erzieher ein kleines Programm überlegt. Los gehen soll es mit einem gemeinsamen Frühstück und einer kleinen Andacht. Die Geschichte von St. Martin wird in diesem Jahr aber nicht einfach vorgelesen, sondern von den Erziehern in einem Theaterstück vorgespielt, erzählt Leiterin Julia Winterberg. Und damit auch die selbstgebastelten Laternen am Mittwoch zum Einsatz kommen, ist außerdem ein kleiner Kindergarten-interner Umzug im Dorf geplant. „Und wer weiß, vielleicht ist sogar ein Reiter dabei“, verrät Winterberg.

Martinsfeiern in den Kirchen abgesagt

Auch bei anderen Aktionen steht trotz fehlender Umzüge das Licht im Mittelpunkt. Im gesamten Landkreis hat sich mittlerweile die Idee etabliert, selbst gebastelte Laternen in die Fenster oder vor die Haustüren zu stellen. Dazu animierten zum Beispiel schon die Stadtverwaltung Mühlhausen und auch die Evangelische Grundschule. Sowohl die Fenster der Schule als auch die des Mehrgenerationenhauses sollen am Mittwoch von vielen Laternen erleuchtet werden.

Auch in Bad Langensalza ruft die Pfarrgemeinde alle Familien dazu auf, die Lichter in den Laternen zum Glockenläuten um 17 Uhr anzuschalten oder einen Laternenspaziergang durch die Stadt zu machen. Unter dem Motto „Zu Hause bleiben und dennoch was gemeinsam machen“ soll laut Mitteilung des Pfarrbereiches die Geschichte von St. Martin weitergetragen werden – wenn in diesem Jahr auch nur in den Familien.

Fehlen werden in diesem Jahr die Martinsfeiern in den Kirchen, die fast überall im Landkreis abgesagt wurden. Zwar hätten alle Kirchen ausgefeilte Hygienekonzepte, trotzdem müsse jede Gemeinde für sich erwägen, was sie in Anbetracht der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen verantworten können, sagt Superintendent Andreas Piontek.