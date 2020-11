Laugeleitung von Menteroda geht in Betrieb

Voraussichtlich im Frühjahr 2021 soll die 12,4 Kilometer lange Laugenleitung zwischen Menteroda und Wipperdorf im Landkreis Nordhausen ihren Betrieb aufnehmen. Damit ist die Flutung der Schächte mit salzhaltigem Abwasser von der Kalihalde beendet. Wie die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) mitteilt, könne ein gleitender Übergang zwischen der Flutung und dem Laugentransport über die Pipeline erfolgen.

Rund 41 Millionen Tonnen Steinsalz, vor allem Rückstände aus dem Kalibergbau, lagern auf der Halde in Menteroda. Seit 1991 wird diese renaturiert, also mit mineralischen Abfällen und Erdreich bedeckt. Auf die höchste Erhebung des Unstrut-Hainich-Kreises fahren täglich immer noch Lastwagen. Die Abdeckschicht reduziert das Auswaschen von Kalisalz aus den unteren Schichten. Zum Vergleich: Anfangs fielen rund 220.000 Kubikmeter Salzlauge pro Jahr an, mittlerweile seien es deutlich weniger als die Hälfte, heißt es von der Menteroda Recycling, die sich im Auftrag der LMBV um die Halden-Renaturierung und die Entsorgung der Kalilauge kümmert.

Kontrollierte Flutungen in stillgelegten Kalischächten

Damit sich das immer noch anfallende extrem salzhaltige Sickerwasser, das sich um die Halde bildet, nicht ins Grundwasser gelangt, werden damit seit 1996 die verbliebenen stillgelegten Kalischächte Pöthen I und II sowie Volkenroda kontrolliert geflutet – derzeit über die 1.055 Meter tiefe Bohrung bei Urbach. Es sind unterirdische Salzseen, die sich in etwa 1000 Meter Tiefe bilden und die durch die Salzschichten so umschlossen sind, dass das Wasser nicht an die Oberfläche gelangen soll.

Das Ende der Flutungsphase werde im Laufe des kommenden Jahres erwartet, so die LMVB. Danach schließe sich eine langfristige Beobachtungs- und Auswertungsphase sowie der Verschluss der Bohrungen an. Derzeit laufen die letzten Bauarbeiten an der Trasse. Die Leitungsverlegung von Menteroda zum Anbindepunkt bei Sollstedt (Landkreis Nordhausen) sei größtenteils fertig. Von dort aus verlaufe die bestehende Leitung zum zentralen Laugenstapelbecken nach Wipperdorf. Ein Großteil der in Anspruch genommenen Flächen sei bereits wiederhergestellt oder schon wieder in Benutzung, beispielsweise durch die Landwirtschaft.

Bahnstrecke zwischen Halle und Kassel wird gequert

Gerade laufen die Installationsarbeiten in den 20 Schachtbauwerken sowie die Programmierung und Installation der Mess-, und Steuertechnik für den Betrieb der Anlage. Die letzten noch ausstehenden Tiefbauarbeiten, wie die Querung der Bahnstrecke von Halle nach Kassel und die Errichtung des Anbindepunktes, würden im ersten Quartal 2021 durchgeführt.

Vom sogenannten Becken in Wipperdorf aus werde das Salzwasser bereits jetzt unter Einhaltung der Grenzwerte in den Fluss Wipper abgeleitet. Das Becken hat ein Volumen von mehr als 700.000 Kubikmeter und fasst die Sickerwasser anderer Halden aus dem Kalirevier Südharz.

Nach Abschluss der Flutung der Schächte um Menteroda werde eine „umweltgerechte Entsorgung anfallender Haldensickerwässer gewährleistet“ , so die LMBV. Die Flutung sei im Interesse der Umwelt und die Abdeckung, die Renaturierung der Halde reduziere die Abwässer. Menteroda gilt mit dem vor fast 30 Jahren begonnenen einstigen Pilotprojekt als Vorbild für andere stillgelegte Kalireviere.