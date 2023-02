Leiden manche Autos im Unstrut-Hainich-Kreis unter einer Delle oder ist es doch eine Beule?

Eigentlich ist die Unterscheidung zwischen einer Beule und einer Delle ganz einfach. Das eine ist eine Erhebung, das andere eine Vertiefung. Aber wie ist das jetzt bei einem Auto?

Autofahren ist Entspannung, Autofahren beruhigt mich. Meistens jedenfalls. Bei der morgendlichen Stunde ins Büro oder zum Termin, und abends wieder zurück, fallen mir oft interessante Dinge am Straßenrand auf und ich mache mir darüber so meine Gedanken.

So beispielsweise die Aufschrift auf einem großformatigen Werbeaufsteller am Ortseingang von Mühlhausen. Hier wirbt eine Firma aus der KFZ-Branche um Kunden. Neben verschiedenen anderen Dienstleistungen bietet sie auch an, Beulen am Fahrzeug, aus dem Fahrzeug, zu entfernen. Nicht, dass ich mich frage, wie die das wohl machen. Nein, ich frage mich eher, wie die wohl entstehen.

Denn eine Beule ist etwas, das sich nach außen wölbt. Hat ein Auto eine Beule, so muss die Kraft, die solch eine Beule verursacht hat, aus dem Inneren des Fahrzeugs, gekommen sein. Aber wie? Mit dem Kopf beim letzten Schlagloch? Oder ist es nicht eher so, dass es sich bei der vermeintlichen Beule eher um eine Delle handelt? Und die verirren sich ja schnell einmal in des Deutschen liebstes Blech.