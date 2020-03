Lesung in der Stadtbibliothek Mühlhausen: Was macht Heimat aus?

Trotz Corona-Unsicherheit fand die Lesung, die in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung organisiert war, am Mittwochabend in illustrer Runde in der Stadtbibliothek statt. Wieland Koch vom Referat Europapolitik hatte sich bestens vorbereitet, zeigte sich interessiert, und Autor Hans-Henning Paetzke zog die Anwesenden mit seinem informativ-emotionalen Vortrag aus seinem Buch „Heimatwirr“ in seinen Bann.

Gedächtnis der Nachkriegsgeneration Am Nachmittag noch, so verriet der Autor, habe er der täglichen Lesung aus dem „Echolot“ gelauscht. Kempowski habe den Anspruch gehabt, das Gedächtnis der Generation zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs zu sein. Paetzkes Intention hingegen sei es, die Rückerinnerung der Nachkriegsgeneration zu sein, Vergangenheit nachvollziehbarer werden zu lassen. Er sieht sich als eine Stimme gegen das Vergessen. Über Jahre gesammeltes Material hatte der Autor und Übersetzer schon in seinem Buch „Andersfremd“ zusammengefasst, in dem er seine DDR-Geschichte aufarbeitet, die eigene Historie in die Geschichte Mitteleuropas integriert. Der Autor – er lebt und arbeitet in Budapest – schreibt seine Bücher auf Grundlage des eigenen Lebenslaufs und Lebensgeschichten, die ihm im Lauf der Jahrzehnte begegneten. Seine Bücher, alles andere als herkömmlich Prosatexte – sind autobiografisch inspiriert und lassen das eigene Schicksal mittels eines Ich-Erzählers lebendig werden. Heimat lässt sich nicht abschütteln Petzke beschäftigt sich mit Heimat, stellt die Frage, was Heimat ausmacht. Sie sei zum einen bestimmt von Menschen, an die man sich gern oder weniger gern erinnert, auch Abgelehntes und Gelittenes gehöre zu Heimat. Man könne sie nicht abschütteln oder wechseln wie ein schmutziges Hemd, sie ließe sich höchstens ergänzend zu etwas Neuem verschmelzen. Der gebürtige Leipziger sah seine Wahlheimat Ungarn als gemäßigte Diktatur im Gegensatz zur DDR. Recht betitelt er als den Willen der herrschenden Klasse und Budapest als das Paris des Ostens. Die Lesung wurde durch Tochter Marion Pätzke mitgeschnitten und wird demnächst auf dem Youtube-Kanal des Autors zu erleben sein.