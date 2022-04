In die zur Bibliothek umgebauten Jakobikirche in Mühlhausen wird für Mittwoch zu einer politischen Lesung eingeladen.

Lesung über die Ereignisse von Hongkong in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Buchhandlung Strecker und die Landeszentrale für politische Bildung gestalten in Mühlhausen einen Abend mit dem Autor Marko Martin.

Marko Martin liest am Mittwoch, 27. April, ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek aus „Die letzten Tage von Hongkong“ über die Ereignisse um den Jahreswechsel 2019/2020, als die letzten Proteste der Bürgerrechts- und Demokratiebewegung durch Verhaftungen beendet wurden. Die Lesung ist eine Kooperation der Landeszentrale für politische Bildung und der Mühlhäuser Buch- und Kunsthandlung Strecker an der Marienkirche. Dort gibt es die Karten. Der Eintritt kostet fünf Euro.