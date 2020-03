Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leute kaufen in Mühlhausen soviel Desinfektionsmittel binnen Tagen wie sonst im ganzen Jahr

Zehn Tage ist es her, da hat er einen Run registriert: „Ratzfatz war das Desinfektionsmittel ausverkauft“, sagt Marcus Rösing. Seit 2006 leitet er die Apotheke am Forstberg. In einer halben Woche sei über den Ladentisch gegangen, was sonst für fast ein Jahr reicht.

Die Diskussion um den Coronavirus hat auch die Menschen in Mühlhausen verunsichert. Desinfektionsmittel hole sich ansonsten nur, wer Angehörige pflegt oder in einer exotischen Region Urlaub machen will. Rösing weiß: Es reicht ausgiebiges Händewaschen mit Wasser und Seife. Zu haben ist nur noch Desinfektionsmittel, um Flächen zu reinigen. Die Menschen wurden bereits jetzt, wo es in Thüringen nicht mal eine Hand voll Infizierte gibt, erfinderisch. Selbst die Alkoholpads, die Diabetiker nutzen, um die Fingerkuppen vor dem Messen des Blutzuckerspiegels zu reinigen, wurden nachgefragt, sind jetzt aus. Rösing nennt den Coronavirus den „Feind, der nicht fassbar ist“. Vorsicht sei immer angesagt, dennoch warnt er vor Hysterie und Panikmache. Nicht mehr zu haben sind auch Schutzmasken. Zehn gibt es in Rösings Apotheke noch – vorgesehen für die Rezepturherstellung. 50 Stück habe er vor zwei Wochen bestellt, „nun hoffe ich, dass sie in zwei Wochen bei uns am Forstberg sind.“ Die aktuelle Lage treibt manche Stilblüte. Nicht nur vor Ort will man sich eindecken mit Desinfektionsmittel und Schutzmasken. Dabei: Um sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, brauchen Gesunde in Deutschland nach derzeitigem Wissenstand keine Atemschutzmasken. OP-Masken (Mund-Nase-Schutz) sind für Erkrankte zum Schutz der Umgebung gedacht, für den eigenen Schutz vor Viren sind sie sehr wahrscheinlich ungeeignet. Dennoch: Während eines Notdienstes habe Rösing ein Anruf aus Kassel erreicht, ob er noch Desinfektionsmittel und Masken habe, wurde er gefragt. Der Mann am anderen Ende habe „jeden Preis“ zahlen wollen. Seit Anfang März dürfen Apotheker wie Rösing Desinfektionsmittel selbst herstellen. Dürfen ja, können nein. „Uns fehlen die Grundstoffe dafür“, sagt der Inhaber. Die derzeitige Situation ist verbunden mit einem Aufschrei der Apotheken. „Wir sind erste Anlaufstelle für die Menschen, werden von der Politik aber erst auf den zweiten Blick beachtet“, meint Rösing. Derzeit zeige sich einmal mehr, dass ein solides Netz aus Vor-Ort-Apotheken das Gesundheitssystem krisenfester macht. Mehr als 500 Apotheken gibt es in Thüringen. Die Rolle der Politik auf dem Gesundheitssektor sieht der End-Vierziger kritisch. „Die derzeitige Situation, aber auch der Mangel an Butter-und-Brot-Medikamenten wie Ibuprofen und Antibiotika zeigt, dass das Gesundheitssystem auf Kante genäht ist.“ Rösing sieht es als europäische Aufgabe an, die Grundversorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Wenn er der aktuellen Situation mit Grippe- und Erkältungswelle etwas Positives abgewinnen kann, dann: Die Leute haben die Husten- und Nies-Etikette verinnerlicht.