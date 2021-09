Lieder unterm Kirmesbaum in Mühlhausen

Mühlhausen. Kinder feiern im Garten des Puschkinhauses.

Kinder mehrerer Kindergärten des Priorats für Kultur und Soziales feierten am Freitagvormittag im Garten des Puschkinhauses mit „Liedern unterm Kirmesbaum“ das Mühlhäuser Traditionsfest. Es sei eine gute Entscheidung gewesen, die Veranstaltung nicht zum Kirmesstart vor einer Woche stattfinden zu lassen, sagte Geschäftsführerin Maria Stecher mit Blick auf das nun bessere spätsommerliche Wetter. Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) sponserte, wie in den Vorjahren jedem Kind ein Eis. Er zieht angesichts des möglichen Rahmens eine positive Bilanz nach der Kirmeswoche, die coronabedingt deutlich anders verlief als üblich. Auch am Wochenende laden noch einmal Kirmesgemeinden zu Veranstaltungen ein.