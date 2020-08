Mühlhausen. In diesen Tagen beginnen in Mühlhausen verschiedene Maßnahmen zur Pflege der Bäume im Stadtgebiet. Eine Linde kann nicht gerettet werden.

Linde in der Bebel-Straße in Mühlhausen wird gefällt

Eine markante Linde in der August-Bebel-Straße in Mühlhausen wird am morgigen Donnerstag, dem 13. August, gefällt. Das teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit.

Der Baum sei in den vergangenen Jahren mehrfach untersucht worden, so die Stadtsprecherin. Als Konsequenz aus der Begutachtung sei im vergangenen Jahr die Krone des Baumes eingekürzt worden. Trotzdem sei die Fällung der Linde nicht zu vermeiden gewesen.

In den kommenden Wochen sollen weitere Bäume in der Stadt beschnitten werden. Dazu bedienen sich die Baumpfleger der Stadtgärtnerei auch wieder beauftragter Firmen. Es soll Licht geschaffen, Totholz entfernt und auch wieder Kronen beschnitten werden.

„Weil dies nur unter Einsatz entsprechender Technik möglich ist, bitten wir die Bürger um Verständnis für gelegentliche Behinderungen des Straßenverkehrs“, heißt es aus der Stadtverwaltung.