Linke eröffnet wieder ein Büro in Bad Langensalza

Die Möbel sind aufgebaut, die Computer angestöpselt. „Wir kommen gut voran“, freut sich die Landtagsabgeordnete Cordula Eger (Linke). Am 20. Januar eröffnet sie am Kornmarkt 13 in Bad Langensalza ihr Wahlkreisbüro.

Für sie ist das ein Meilenstein. Etwa fünf Jahre hatte die Partei zuletzt in der Kurstadt keine Anlaufstelle mehr. Denn das Haus in der Langen Straße, wo sich das Büro befand, hatte den Besitzer gewechselt.

Die 47-jährige aus Herbsleben will keine Abgeordnete sein, die nur im Landtag und in Erfurt tätig ist. „Um zu erfahren, was die Menschen bewegt, muss man vor Ort sein.“ Auch ist sie der Ansicht, dass das persönliche Gespräch durch nichts ersetzt werden kann. Daher hat sie künftig feste Wahlkreistage und will immer in der Region sein, wenn es in der Landeshauptstadt keine Plenar-, Ausschuss- oder Fraktionssitzungen gibt.

Cordula Eger ist im Oktober über einen Listenplatz in den Landtag eingezogen. Für die Herbsleberin ist es die erste Amtszeit. „Für mich ist es ein Perspektivwechsel“, sagt sie. Denn Eger hatte zuvor bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Linke-Fraktion im Bereich Gesundheit, Familie und Soziales gearbeitet.

Unterstützt wird Eger im Büro von ihrer Mitarbeiterin Gabriele Méresse, die an zwei Tagen während der Sprechzeiten am Kornmarkt erreichbar ist, unter anderem mittwochs von 9 bis 12 Uhr. Dann ist Marktzeit und viele Menschen sind unterwegs. „Wir haben hier eine gute Lage und merken schon jetzt, es ist Bewegung in der Straße“, sagen Méresse und Eger. Seitdem sie die Räume des ehemaligen Cafés am Kornmarkt 13 einräumen, klopft immer wieder mal jemand an der Scheibe und fragt neugierig nach.

Auch in Mühlhausen hat Eger ein Wahlkreisbüro. Sie übernimmt die Räume von Vorgänger Jörg Kubitzki, der bei der Landtagswahl im Oktober nicht mehr angetreten war. Dort unterstützt sie Steffen Thormann als Mitarbeiter. Die Geschäftsstelle in der Görmarstraße 27 wird am 9. Januar eröffnet.

Die Probleme und Wünsche der Menschen will Eger mit nach Erfurt nehmen und in ihre Landtagsarbeit einfließen lassen. „Es ist wichtig, dass sie Politik vor Ort ist und nachschaut, wo sie nachbessern muss“, meint Eger.