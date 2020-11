Lockdown stärkt Mühlhäuser Online-Marktplatz

Der im Oktober vergangenen Jahres an den Start gegangene Online-Marktplatz für Mühlhausen hat sich während des Lockdown im Frühjahr immer größerer Beliebtheit erfreut. Nachdem die Anmeldekosten auf der Internet-Plattform seit März von der Stadt übernommen wurden, haben sich laut der Verwaltung mittlerweile etwa 80 Mühlhäuser Händler, Gastronomen und andere Unternehmer registriert. Zum Beispiel setze die Mühlhäuser Tourist Information auf den Onlineshop und erhalte zunehmend positive Resonanz vor allem von Touristen, heißt es in einer Mitteilung.

Auch die Zahl der Besucher auf dem Online-Marktplatz nahm in den vergangenen Monaten sichtlich zu, heißt es aus dem Mühlhäuser Rathaus – teilweise gab es mehrere hundert Besucher pro Tag. Im März schauten sich etwa 3000 Menschen auf dem Online-Marktplatz um, im April verzeichnete die Website beinahe 9000 Besucher.

Zwischen Mai und September nahm die Zahl wieder ab, zum Schluss lag sie bei nicht mal mehr 1000 Besuchern im Monat.

Seit Oktober steigen die Zahlen laut Verwaltung langsam wieder an. Das könnte auch an den interaktiven 360-Grad-Rundgängen liegen, die derzeit in 30 Geschäften in der Mühlhäuser Innenstadt entstehen und auf dem virtuellen Marktplatz abgerufen werden können.