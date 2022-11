Lokaljournalisten im Unstrut-Hainich-Kreis sollten ihre Autos besser nicht putzen

Carlotta Masini über eine missglückte Autoputz-Aktion in Mühlhausen.

Grau, Schwarz und Weiß – das sind die beliebtesten Farben für Autolackierungen in Deutschland im vergangenen Jahr laut Kraftfahrt-Bundesamt. Der Trend setzt sich fort, dass der stolze Besitzer zu zurückhaltenden Lacktönen greift.

Glaubt man der Farbpsychologie, sind die Fahrer eines weißen Autos in der Regel zurückhaltend und pflichtbewusst. Ob ich mich deswegen für die Farbe Weiß entschied, das müssen andere beurteilen. Außerdem steht Weiß für Reinheit und Sauberkeit. Leider war mein Wagen nach wochenlangem Nächtigen auf der Straße nicht mehr ganz so makellos rein wie beim Kauf.

Ich entschied mich dazu, mein Auto in Mühlhausen an einer Tankstelle selbst zu reinigen. Schäumen, Schrubben, Klarspülen, und mein kleiner Flitzer sah wieder aus wie neu. Am nächsten Tag fuhr ich wegen eines Termins in das 1000-Einwohner-Dorf Körner. Mein sonst so treues Navigationsgerät leitete mich plötzlich auf einen landwirtschaftlichen Weg. Ich ahnte Schlimmes. Als ich ausstieg, wurde meine Angst bestätigt: Mein Wagen sah aus, als hätte er sich eine Schoko-Gesichtsmaske aufgetragen.