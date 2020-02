Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mädchen das Salzagymnasiums stehen im Landesfinale

Teamwork makes the dream work, meint Christian Heim, Sportlehrer am Salzagymnasium, über den Erfolg seiner Handballerinnen beim Regionalfinale Nordthüringen im Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Wesentlichen Garanten dafür wie beim Kreisfinale: eine im Angriff überragende Liliana Jakubisova und eine bärenstarke Abwehrleistungen. Das sorgte für Siege gegen das Gymnasium Worbis (12:4) und gegen das Herder-Gymnasium aus Nordhausen (9:7). Somit stehen die Mädchen am 18. Februar in der Oostkamphalle in Bad Langensalza im Landesfinale. „Unsere Vorfreude ist riesig“, sagt Christian Heim und hofft auf unterstützende Fans.