Märzwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Von winterlich bis frühsommerlich alles dabei

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Wetter im März bot im Unstrut-Hainich-Kreis eine breite Palette an Wettererscheinungen.

Der März war im altrömischen Kalender der erste Monat des Jahres und wurde im Altdeutschen „Lenzmonat“ genannt. Mit dem Blick aufs Wetter war der Lenz in der Vergangenheit oft ein unsteter Geselle zwischen ausklingendem Winter und dem beginnenden Frühling. Somit ist der März oft der klassische Übergangsmonat zwischen den Jahreszeiten.

So erwärmen sich die Landmassen dank des höheren Sonnenstandes nun schneller als die Wasserflächen, was die Turbulenzen und die Wetteraktivität gleichermaßen erhöhen kann.

Auch im Jahr 2023 war das Wetter im Lenz vor allem eines: abwechslungsreich. Geprägt wurde der Witterungsverlauf von großen Temperatursprüngen. Es entstand eine kalte erste Monatshälfte mit zwölf Frostnächten und einem kurzen Winterintermezzo. Die zweite Hälfte war frühlingshaft mild; hier begann auch die Vegetationsperiode.

Viel Regen war ein Segen für die Natur

Das Temperaturmittel für die Wetterstation in Grabe lag im März mit 5,3 Grad Celsius um 1,1 Grad Celsius über dem langjährigen Klimawert. Das heißt, die ersten drei Monate des Jahres waren zu warm. Januar und Februar waren sogar deutlich zu warm.

Wasser ist Leben: Der März wartete allerorts mit reichlich Niederschlag auf. Im ersten Frühlingsmonat mit beginnendem Wachstum war das hohe Feuchteangebot ein Segen.

An 21 Tagen fielen 78 Liter pro Quadratmeter, 80 Prozent mehr Niederschlag als im Schnitt (43 Liter pro Quadratmeter). Dies war die höchste Niederschlagsmenge der vergangenen 15 Jahre. Der Märzregen, der gleichmäßig über den Monat verteilt war, ließ die obere Bodenschicht nur an wenigen Tagen abtrocknen, was die Bodenbearbeitung und Aussaat der Landwirte erschwerte.

Trotz der überdurchschnittlich hohen Feuchtigkeit herrschen in den tieferen Bodenschichten weiterhin noch deutliche Bodenfeuchtedefizite vor.

Sonnenschein war Mangelware

Im Gegensatz zum Februar zeigte sich der März eher trüb und wolkenverhangen. Sonnenschein war im Fastenmonat Mangelware. Mit 77 Stunden erreichte die Sonne nur 73 Prozent ihres Erwartungswertes. Das höchste Strahlungsangebot konnte man um die Monatsmitte beobachten.

Der Wind kannte nur zwei Richtungen: West und Nordwest. Windstille trat nur vereinzelt im Zusammenhang mit hohem Luftdruck auf. Ende März hatte die Vegetation einen leichten Vorsprung bis zu einer Woche.

Rückblickend war der März ein interessanter Wettermonat, der von winterlichen Wettererscheinungen bis hin zu frühsommerlichen Temperaturen alles zu bieten hatte – auch Regen war in ausreichenden Mengen vorhanden. Zu verdanken war das einer überwiegend mit nord-südlicher Luftströmung verlaufenden Großwetterlage.