Maibaum grüßt im Hainich

Auch ohne den sonst üblichen Trubel grüßt ein bunt geschmückter Maibaum-Kranz jetzt Spaziergänger und Wanderer auf dem Plateau des Hainichs.

In aller Stille und quasi über Nacht ist der Maibaum auf dem Gelände des alten Bahnhofs in Heyerode aufgestellt worden.

Grundsätzlich ist dies trotz Corona-Pandemie möglich, nur eben ohne Publikum und Feiern.

In der kommenden Woche will der Alte Bahnhof, der vom Verein Diakonie Doppelpunkt betrieben wird, erstmals wieder öffnen und bietet verschiedene Muttertagsmenüs „to go“ an, kündigt Bernd Montag an, der Leiter des Fachbereichs Arbeit.

Zudem habe man in den vergangenen Tagen bereits entschieden, den traditionellen Herbstmarkt 2020 nicht stattfinden zu lassen. Grund dafür ist die fehlende Planungssicherheit für die Anfang September stattfindende Großveranstaltung, zu der in den vergangenen Jahren stets zwischen 6000 und 8000 Gäste gekommen waren. Eine Verschiebung komme nicht in Betracht: „Man kann nicht alles nachholen. Zudem drängen zu viele Veranstalter schon in den Herbst“, sagt Montag.