Mühlhausen. Mario Bartholomä will in der Stadt wieder alternative Kultur anbieten. Erste Veranstaltungen in der Kulturfabrik.

Make organisiert wieder Konzerte in Mühlhausen

Nach Jahren der Pause wollen Mario Bartholomä (38) und sein Projekt „Make – Alternative Kulturevents“ – zurück auf die Bühnen. Für Freitag 15. November, organisiert er sein erstes Konzert. Ab 20 Uhr spielen in der Kulturfabrik, Ledernes Käppchen, zwei Bands unplugged: zum einen die einheimischen Musiker von One Day left, zum anderen aus Kassel „Caro Kiste Kontrabass“. Eintritt will Bartholomä nicht nehmen, aber einen Klingelbeutel durch die Reihen gehen lassen. „Das ist meine Art, mich für meine lange Abwesenheit zu entschuldigen.“

Erstmals wieder in der Region in Erscheinung getreten war er mit einem Cold Reading im Café International. Zwei Künstler aus Kassel und Bartholomä lasen auf Wunsch der Zuschauer – in einer vom Zuschauer vorgegebenen Stimmung einen vorgegebenen Text. Mit dem Auftakt sei er zufrieden gewesen, für das Frühjahr ist eine zweite Auflage geplant.

Ein „Concert for the climate“ ist für den 29. November vorgesehen, ebenfalls in der Kulturfabrik. Das will „Make“ gemeinsam mit den Organisatoren der Friday-for-Future-Demonstrationen auf die Beine stellen. Zu hören sein sollen Liedermacher-Songs, Punk und Rock. In der Woche davor, 23. November, will Bartholomä auffordern, am Lindenbühl sauber zu machen. „Den Demonstrationsteilnehmer war oft vorgeworfen worden, sie würden nur Schule schwänzen und nicht anpacken. Ich würde gerne beide Gruppen zusammenbringen – zum Aufräumen und auch um Dialog anzuschieben.“