Mal genügt ein Gespräch, mal braucht die Hilfe mehrere Jahre

2020 wird die Opferschutzorganisation Weißer Ring in Mühlhausen wieder monatliche Sprechstunden anbieten. „Die Leute brauchen einen Anlaufpunkt, einen neutralen Ort, an den sie kommen können“, meint Ronald Haase. Der Windeberger war Mitgründungsmitglied der Außenstelle Unstrut-Hainich-Kreis innerhalb des Weißen Rings Thüringen. 1996 war das. Seit 2009, als er die Nachfolge von Helga Winkler antrat, führt er nun die Außenstelle.

Die aber schrumpft. Mit Bernhard (81) und Hannelore Werner (83) aus Bad Langensalza verabschieden sich zwei langjährige Helfer und Fürsprecher der Opfer von Gewalttaten. Beide hatten schon vor Jahren immer wieder um Mitstreiter aus der Kurstadt gerungen – erfolglos. „Wer mitmachen will, darf nicht sensationslüstern sein und muss wissen, dass wir es zum Teil mit ganz harten Schicksalen zu tun haben“, sagt der einstige Polizist. Ganz zurückziehen wolle sich das Paar aber nicht: „Wenn wir um Hilfe gebeten werden, sind wir weiter da.“ Beide haben in den letzten Jahren beobachtet: Die Wertschätzung für ihre Arbeit ist da, das Interesse daran, doch selbst helfen, sich in den Seminaren auf die Arbeit vorbereiten, das wolle niemand.

Scheiden die Werners aus, sind es noch sechs Ehrenamtliche, die sich der Schicksale von Gewaltopfern annehmen. Zum Vergleich: 2014 waren es im Landkreis 14. Doch die Zahl der Gewaltopfer nimmt in Thüringen nicht im selben Maße ab: Allein zwischen 2015 und 2017 fielen nach Angaben der Thüringer Polizeibehörden mehr als 7400 Frauen häuslicher Gewalt zum Opfer, zwölf wurden getötet. Männer sind auch unter den Opfern häuslicher Gewalt, etwa jedes sechste Opfer ist ein Mann. Schutz finden betroffene Frauen oft nur, wenn sie aus ihrer eigenen Wohnung fliehen zu Verwandten, Freunden oder in ein Frauenhaus. Im Landkreis gibt es zwei Frauenschutzwohnungen in Bad Langensalza. Anna-Rosa Hofmann hält dies nicht für ausreichend. „Die Wohnungen sind nötiger denn je.“

Was dem Weißen Ring noch nicht gelinge, das sei Migrantinnen zu erreichen. „In diese Familien kommen wir nicht rein“, sagt Hofmann. Thüringenweit stehen in neun Frauenhäusern und drei Frauenschutzwohnungen 141 Plätze zur Verfügung.

Dass man in einer ländlichen Region wie dem Unstrut-Hainich-Kreis Opfer und Täter zuweilen kennt, ist laut Hofmann nicht zwangsläufig ein Problem. „Mir hat es damals geholfen, die Situation besser einzuschätzen.“

Die Ehrenamtlichen des Weißen Rings betonen: Uns geht es um das Opfer. Seine Wünsche werden wir erfüllen. „Das Opfer hat höchste Priorität“, sagt Hofmann. Dass Täter vor Gericht rechtlichen Beistand erhalten, nicht aber die Opfer, das kritisiert sie unermüdlich. „Nach einer Vergewaltigung einer Migrantin hat das Gericht die Frau komplett auseinander genommen. Da war ich nahe dran, alles hinzuwerfen.“

Knapp 50 Fälle betreute der Weiße Ring im zu Ende gehenden Jahr – bei manchen reichten ein, zwei Gespräche, andere Fälle beschäftigen sie seit Jahren, sagt Ronald Haase. Es geht darum zuzuhören, die Hand zu halten, Hilfsangebote zu unterbreiten. „Polizei und Staatsanwaltschaft wollen aufklären, stellen Fragen, bohren. Darum geht es bei uns nicht, wir drängen nicht, dass die Opfer erzählen“, sagt Thomas Rotzal. Egal ob nach Vergewaltigung, Schlägen oder wenn man auf den Enkeltrick hereingefallen ist: Es gelte, den Opfern das Gefühl von innerer und äußerer Sicherheit wiederzugeben.

Sprechstunde ab 6. Januar am ersten Montag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr im Gemeindezentrum an der Petrikirche in Mühlhausen. Wir wollen innere und äußere Sicherheit geben. Thomas Rotzal