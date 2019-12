Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Man ist immer auch Psychologin“

Sie war nach allem, was man weiß, die erste, die sich nach der politischen Wende in Bad Langensalza selbstständig machte. Sylvia Herty (58) eröffnete am 8. Dezember 1989 ihren Salon in der Langen Straße.

Nein, es war keine spontane Reaktion. Die Erlaubnis hatte sie bereits seit dem 1. September auf dem Schreibtisch liegen. Den Weg dazu hatte ihr die Meisterausbildung geebnet, die sie 1984 abschloss. Schon vorsorglich hatte sie mit ihrem Mann ein Haus erworben, in dem sich ein Gewerberaum unterbringen ließe. Schreiner, Polsterer, Schmied waren involviert, um den Salon aufzubauen. Und natürlich der Mann, der alles zusammenbaute. Überhaupt spielt er, der studierte Ökonom, eine wichtige Rolle. „Er ist mein Experte für alles. Ohne ihn ließe sich das Geschäft viel schwieriger führen.“ Aus dem Eine-Frau-Salon ist inzwischen eine Mannschaft von vier Frauen geworden. Kerstin Sautscheck und Claudia Seefeld arbeiten fast drei Jahrzehnte bei Herty. Inzwischen, seit 1998, in der Oststraße. Nun vervollständigt Peggy Gorsler als Fußpflegerin das Team. Manche Kundinnen begleitet Herty bereits seit Anbeginn. Denn auch in den Wendewirren 1989 spielte das Aussehen eine wichtige Rolle. „Unsere DDR-Frauen waren schon sehr bewusst. Wir hatten auch beim Dienstleistungskombinat, wo ich vorher angestellt war, immer volle Bücher.“ Inzwischen sei man zusammen älter geworden. So stehen im Salon auch Rollatoren. Die mit dem Rollator kommenden Frauen haben auch ihre Töchter und Enkeltöchter als Kundinnen mitgebracht. Die Arbeit einer Kosmetikerin sei auch ein wenig Psychologie. „Was in der Kabine gesagt wird, bleibt in der Kabine“, sagt Herty. Doch sie müsse aufpassen, nicht zu viele der gehörten Probleme mit in ihr Privatleben zu tragen. Gar nicht einfach, wenn man einander seit Jahrzehnten kennt. Als sie dieser Tage mit ihren Kunden – dazu zählen auch Männer – feierte, wurde eine Sparbüchse aufgestellt. Deren Inhalt rundete Herty auf. Somit gehen 200 Euro ans Kinderhospiz in Tambach-Dietharz.