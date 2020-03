Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann bei Auseinandersetzung in Mühlhausen verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Mühlhausen ist am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren gegen 19 Uhr in der Straße Stätte ein 41-jähriger und ein 49-jähriger Mann zunächst verbal aneinandergeraten. In der Folge verletzte der 41-Jährige den 49-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand.

Das Opfer kam nach Polizeiangaben schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei dem Angreifer habe einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.