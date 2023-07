Mann in Mühlhausen beleidigt und bedroht Sicherheitsdienst

Mühlhausen. In Mühlhausen bedrohte und beleidigte ein Mann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Burggalerie, nachdem ihm ein Hausverbot ausgesprochen wurde.

Am Dienstagnachmittag wurde gegen einen Mann Anzeige erstattet, der in der Burggalerie in Mühlhausen einen Securitymitarbeiter als "fettes Schwein" betitelte. Gleichzeitig erhob er die Hand, in der er eine Bierflasche hielt und bedrohte ihn damit.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ihm zuvor ein Hausverbot ausgesprochen.

