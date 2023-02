Mann in Wohnung in Mühlhausen geschlagen und beraubt

Mühlhausen Vier Personen haben einen 37-Jährigen am Montag in dessen Wohnung in Mühlhausen überfallen.

Laut Angaben der Polizei ist ein Mann am Montagabend in seiner Wohnung in Mühlhausen von vier Tatverdächtigen überfallen worden.

Um an Beutegut zu gelangen, schlugen zwei der Personen auf den 37-Jährigen ein. Der Mann erlitt dadurch Verletzungen. Danach haben sie Wertgegenstände eingepackt und die Wohnung verlassen.

Polizei schnappt zwei Männer und zwei Frauen

Die Polizei konnte alle vier Personen schnappen. Den zwei Männern und zwei Frauen wurde das Beutegut wieder abgenommen. Die Ermittlungen zum Raub dauern gegenwärtig noch an.

