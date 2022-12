Mann kippt bei Minusgraden Wasser aus - 79-jährige Frau stürzt schwer

Mühlhausen. Ein Mann hatte am Tag zuvor ein mit 400 Liter Wasser gefülltes Fass an der Straße vor seinem Haus entleert.

Auf einer gefrorenen Wasserpfütze ist eine Rentnerin in Mühlhausen ausgerutscht und schwer gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 60-Jähriger am Tag zuvor ein mit 400 Liter Wasser gefülltes Fass an der Straße vor seinem Haus entleert. Beim Überqueren der Straße rutschte die 79-Jährige dort aus - wegen der niedrigen Temperaturen war das Wasser gefroren. Die Rentnerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.