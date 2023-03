Mann kommt von Straße ab und fährt Laterne um – Unbekannte zerstechen Reifen

Die Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte im Steinweg in Mühlhausen an einem Geschäftshaus die Schaufensterscheibe mit einem unbekannten Tatwerkzeug eingeschlagen. Hierbei wurde die Scheibe laut Polizei komplett durchschlagen. Der oder die Täter konnte unerkannt entkommen. Der Schaden am Schaufenster wird auf 600 Euro geschätzt.

Mann kommt von Straße ab und fährt Laterne um

Am Freitag kam es in Mühlhausen in der Kasseler Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 73-jährige Fahrer eines Pkw Citroen befuhr die Kasseler Straße in Richtung Innenstadt. Aufgrund von Unaufmerksamkeit kam der Fahrer hierbei laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Straßenlaterne knickte ab und musste durch die Feuerwehr demontiert werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Unbekannte zerstechen Reifen

In den Nächten vom 28.02.2023 zum 01.03.2023 und vom 03. zum 04.03.2023 wurden in Mühlhausen in der Görmarstraße an zwei dort geparkten Kleintransportern jeweils ein Hinterradreifen zerstochen.

Einbrecher steigen in Werkstatt ein

In der Nacht von Freitag zu Samstag sind Unbekannte in Diedorf in eine Werkstatt eingebrochen. Hierbei wurden mehrere Türen des Objektes gewaltsam geöffnet. Es entstand ein Sachschaden von rund 1600 Euro. Was die Täter in der Werkstatt im entwendet haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

