Mit einer Schreckschusswaffe hat ein Mann mehrmals in die Luft geschossen (Symbolfoto).

Mühlhausen. Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 43-Jähriger in der Innenstadt mehrfach in die Luft geschossen.

Mann mit Schreckschusswaffe sorgt in Mühlhausen für Aufregung

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann mit Schreckschusswaffe sorgt in Mühlhausen für Aufregung

Für Aufregung hat ein Mann am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr am Obermarkt in Mühlhausen gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 43-Jährige mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen.

Polizisten konnten dem alkoholisierten Mann schließlich habhaft werden. Ein Test ergab über 2,1 Promille.

Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe sicher und erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Warum der Mann schoss, ist noch unklar.

Kind bei Unfall in Futtermittelmaschine schwer verletzt