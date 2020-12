Mann und Kind bei Unfall nahe Obermehler verletzt

Der 46-jährige Fahrer eines BMW fuhr am Dienstag gegen 12.20 Uhr auf der Landstraße 2096 aus Richtung Obermehler in Richtung Siedlung Pöthen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte in den Graben und überschlug sich.

Der Fahrer und ein fünfjähriges Mädchen, die im BMW mitfuhr, kamen verletzt ins Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab 0,7 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

