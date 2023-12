Margita Otto als Vorsitzende wiedergewählt

Schlotheim/Körner. Die Mitglieder des Ortsverbandes Schlotheim/Körner trafen sich am Freitag, 1. Dezember in der Gaststätte zum Hubschrauber „Bella Italia“ zu ihrer Jahreshauptversammlung mit Wahl. Die Vorsitzende des Ortsverbandes Margita Otto verwies in ihrem Rechenschaftsbericht auf eine positive Entwicklung des Verbandes.

Bei der anschließenden Wahl wurde Margita Otto einstimmig als Vorsitzende des Ortsverbandes wiedergewählt. Weiterhin wurden die Mitglieder Horst Driesch, Ira Meyer, Sandra Schilling, Gabriele Meyer, Heiko Hölzer, Bettina Marsch und Gerold Kämpf in den Vorstand des Ortsverbandes gewählt.

In der sich anschließenden Weihnachstfeier sorgten die Mädchen der Schlotheimer Musikschule Glaser für eine vorweihnachtliche Stimmung. cw