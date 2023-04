Marsch des Lebens in Bad Langensalza

Bei den Stolpersteinen in der Rathaussstraße in Bad Langensalza sollen anlässlich des jüdischen Gedenktages Blumen niedergelegt werden

Bad Langensalza. In Bad Langensalza lädt Kerstin Zug aus Tübingen zu einem Marsch des Lebens ein. Damit arbeitet sie auch ihre eigene Familiengeschichte auf.

Ein Marsch des Lebens ist in Bad Langensalza anlässlich des jüdischen Gedenktages „JomHaShoa“ am Dienstag, 11. April, geplant. Beginn: 17 Uhr am Rathaus. Anschließend soll es zu den fünf Stolpersteinen in der Rathausstraße 6 gehen.

Veranstalterin ist Kerstin Zug aus Tübingen, deren Großeltern in Bad Langensalza lebten. Die persönliche Betroffenheit treibt sie an, sich gegen Antisemitismus und Judenhass aufzulehnen. Denn bei Familienforschungen fand sie heraus, dass ihr Großvater Teil des Regimes war.

Der jüdische Holocaust-Gedenktag bringt Zehntausende Menschen auf die Straßen, die weltweit ihre Stimme für Israel und gegen Antisemitismus erheben. Der Marsch des Lebens geht auf eine Initiative von Jobst und Charlotte Bittner und den evangelischen-freikirchlichen TOS-Hilfswerk-Diensten aus Tübingen zurück. Mit Nachkommen deutscher Wehrmachtspolizei von SS und SA werden Gedenk-und Versöhnungsmärsche an Orten des Holocaust organisiert.

Der Marsch verbindet die persönliche Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte mit einer öffentlichen Stimme gegen den heutigen Antisemitismus in Freundschaft mit Israel, teilt Kerstin Zug mit.